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Три легковушки вылетели в кювет на трассе Остров - Вышгородок за сутки

9 января около 6.00 на автодороге Остров - Вышгородок в Островском районе житель Пыталово 1979 года рождения за рулем автомашины «Лада Ларгус» не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП мужчина получил ушибы, не госпитализирован.

Около 8.40 на 41-м км этой же трассы на территории Пыталовского района произошло еще одно ДТП: водитель автомобиля ВАЗ-2107, житель Пыталово 1970 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате водитель госпитализирован с ушибом грудного отдела позвоночника.

Около 9.25 на 18-м км этой же автодороги в Островском районе водитель «Нивы Шевроле», псковичка 1966 года рождения, не справилась с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся, автоледи получила ушибы и гематомы, госпитализирована не была.

Отметим, все водители в момент ДТП были трезвы. По данным фактам полицией проводится проверка.