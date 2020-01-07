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Установлен водитель, который сбил велосипедистку 1 января на мосту в Великих Луках

Установлен водитель, который сбил велосипедистку 1 января в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, около 16.30 на центральном мосту через Ловать неизвестный на автомашине «Лада Приора» сбил 31-летнюю женщину на велосипеде.

Водитель скрылся с места происшествия, велосипедистку доставили в больницу с серьезными травмами.

Больше недели искали виновника ЧП. Вчера мужчина сам пришел в полицию. Водителем оказался местный житель 1986 года рождения.

По данному факту проводится проверка.