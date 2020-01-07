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Неустановленный водитель насмерть сбил женщину на улице Инженерной в Пскове

10 января около 21.25 у дома 4 по улице Молодежной в деревне Изборск Печорского района водитель автомашины ВАЗ-21099, молодой человек 1998 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1958 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по статье ч.4 ст. 264 УК РФ. Полицией также установлено, что в момент ДТП у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.

11 января в 02.45 у дома 62 по улице Инженерной в Пскове водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, женщину 1968 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП женщина погибла на месте. Возбуждено уголовное дело по статье ч.4 ст. 264 УК РФ.

10 января в 22.25 у дома 134 по Октябрьскому проспекту в городе Великие Луки водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на пешехода, мужчину 1985 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил ссадины и ушибы. Не госпитализирован.

12 января около 0.45 у дома 3 по улице Горького в городе Пыталово водитель ВАЗ-2114, личность устанавливается, совершил наезд на женщину, 1971 года рождения, жительницу деревни Оники Пыталовского района, она двигалась по проезжей части навстречу транспортному средству. В результате ДТП пешеход получила ушибы. Проводится проверка.