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По факту наезда на пешеходов, спешивших на помощь участникам ДТП в Псковском районе, возбудили уголовное дело

По факту наезда автомобиля «Лексус» на пешеходов, которые спешили помочь участникам ДТП в Псковском районе, полиция возбудила уголовное дело. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, по неосторожности повлекшее смерть человека).

Также в ведомстве отметили, что по факту столкновения автомобилей «Рено Логан» и «Чери Тиго» следователи ОМВД России по Псковскому району проводят проверку.

Напомним, один из сбитых «Лексусом» и госпитализированных пешеходов - мужчина 1960 года рождения - скончался в больнице.

ДТП с «Рено Логан» и «Чери Тиго» произошло 13 января, в 07.52. По предварительной информации, водитель автомашины «Чери Тиго», двигавшийся со стороны Пскова, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Логан». В результате погибли все находившиеся в автомашинах люди: водитель «Рено» (1997 года рождения) и водитель и пассажир «Тиго».