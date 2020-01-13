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Водитель грузовика не пропустил ВАЗ на дороге Неелово-Печоры, пострадал один человек

16 января в 14.50 на 7-м км автодороги Неелово-Печоры водитель автомашины «Фoрд Kаргo», мужчина 1953 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества и совершил столкновение с ВАЗ-217030 под управлением мужчины 1940 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель легкового автомобиля был госпитализирован с ранами головы и переломом бедра. В момент аварии оба водителя были трезвы.

Автомобили изъяты, проводится проверка.