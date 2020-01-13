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На выезде из Печор одна иномарка задела другую и вылетела в кювет. ФОТО

На выезде из Печор, у дома №31 по Псковскому шоссе, столкнулись Volkswagen Passat и Lexus. В результате - Volkswagen опрокинулся в кювет. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 17 января, в 11.20.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

«По предварительным данным, водитель Volkswagen не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего Lexus, совершил столкновение c Lexus, в результате опрокинулся в кювет, - отметили в пресс-службе. - Водитель Volkswagen - мужчина 1988 года рождения, а Lexus - мужчина 1984 года рождения».

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»

Также в ведомстве добавили, что пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Источник: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте»