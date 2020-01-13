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Упавшая в псковском автобусе пенсионерка получила переломы ребер

18 января около 08.25 у дома 3 на площади Ленина в городе Пскове при торможении на регулируемом перекрестке автобуса «МАЗ 103485», следовавшего по маршруту № 124, которым управлял гражданин 1980 года рождения, произошло падение пассажира - женщины 1936 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, в результате ДТП женщина получила переломы 7 и 9 ребер слева, госпитализирована.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.