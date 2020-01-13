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По вине нетрезвого водителя в ДТП в Палкинском районе пострадали две девушки

19 января около 13.00 на 5-м км дороги Ермаково-Данилкино в Палкинском районе водитель 1984 года рождения не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП госпитализированы две девушки-пассажира 1999 года рождения: одна с переломом ключицы и ушибами, вторая - с ушибом почек. Установлено, что в момент ДТП водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

19 января около 8.30 на площади Коммуны в городе Невеле водитель ГАЗ-66, мужчина 1967 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1941 года рождения, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил ушибы и ссадины.