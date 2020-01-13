Белорусская автоцистерна со сжиженным газом перевернулась на трассе в Невельском районе

22 января около 15.20 на 502-м км трассы Санкт-Петербург - Невель в Невельском районе опрокинулась белорусская автоцистерна.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, водитель, житель Республики Беларусь 1967 года рождения, не справился с управлением и большегруз съехал в кювет. Фура перевозила сжиженный газ.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Полиция обеспечивает безопасный проезд транспорта на месте аварии.
Уточняются все обстоятельства произошедшего.