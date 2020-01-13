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При столкновении «Газели» и фуры на трассе Санкт-Петербург - Невель погиб водитель. ФОТО

На 437-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель столкнулись «Газель» и грузовик DAF с полуприцепом, в результате чего погиб водитель «Газели». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий», 22 января такое ДТП произошло в 17.30.

Источник: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

«Водитель «Газели» - мужчина 1996 года рождения - врезался в грузовик, который стоял», - отметили в отделе и добавили, что в данный момент подробности ДТП уточняются.

Источник: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

Источник: ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»