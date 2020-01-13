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Двое взрослых и ребенок получили травмы в ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО

22 января около 19.20 у дома 41 по Рижскому проспекту в городе Пскове водитель автомашины «Тойоты Камри», мужчина 1995 года рождения, не уступил дорогу и совершил столкновение с «Ладой Вестой» под управлением петербуржца 1992 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в момент ДТП оба водителя были трезвы.

В результате водитель иномарки получил ушибы головы, пассажирка «Лады» 1997 года рождения - ушибы, ссадины и закрытый перелом костей предплечья, еще один пассажир 2019 года рождения получил автотравму.

Госпитализация пострадавшим не потребовалась. По данному факту проводится проверка.