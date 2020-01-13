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В ДТП на Советской в Пскове подросток получил перелом

У дома №21 по улице Советской в Пскове водитель ВАЗ-2108 сбил подростка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском ГИБДД, ДТП произошло сегодня, 23 января, в 12:15.



Источник: группа «Жесть по-псковски», соцсеть «ВКонтакте» Источник: группа «Жесть по-псковски», соцсеть «ВКонтакте»

«Автомобиль, которым управлял водитель 2000 года рождения, сбил пешехода 2003 года рождения, когда последний шел по нерегулируемому пешеходному переходу», - отметили в инспекции.

Также в ГИБДД добавили, что, по предварительной информации, пешеход получил перелом левой голени и ушиб ребер. С травмами - доставили в Детскую областную больницу. Водитель - трезвый.