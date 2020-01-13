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ДТП с грузовиком и иномаркой затруднило движение по Леона Поземского в Пскове

У дома №3/2 на улице Леона Поземского столкнулись грузовик КАМАЗ и автомобиль Toyota Camry. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском ГИБДД, 23 января такое ДТП произошло 11.40.

Источник: группа «Жесть по-псковски», соцсеть «Вконтакте»

«КАМАЗ, за рулем которого был мужчина 1986 года рождения, при перестроении совершил столкновение с Toyota, которым управлял водитель 1963 года рождения. Оба двигались с Троицкого (Советского) моста в сторону улицы Герцена», - отметили в управлении.

Также дорожные полицейские добавили, что это ДТП - с техническими повреждениями: без пострадавших. Однако, со слов очевидцев, из-за аварии на Троицком мосту образовалась многометровая пробка: автомобильное движение затруднено.