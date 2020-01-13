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Полиция задержала водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода на улице Инженерной в Пскове

Полицией задержан водитель, который подозревается в том, что 11 января совершил смертельный наезд на пешехода на улице Инженерной в Пскове. Им оказался 35-летний житель Пскова. Об этом сегодня, 23 января, на пресс-конференции заявил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, 11 января в 2.40 у дома 62 по улице Инженерной неизвестный водитель на автомобиле «Рено Логан» совершил наезд на женщину 1968 года рождения, которая двигалась по краю проезжей части во встречном направлении. Пешеход скончалась на месте.

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Подозреваемый был задержан 22 января, а его автомобиль обнаружен в Псковском районе. Полицейские отмечают, что на автомобиле зафиксированы характерные для ДТП повреждения. Ведется расследование.