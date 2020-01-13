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В Тверской области погиб водитель из Пскова, менявший колесо грузовика

Фото: Подслушано у водителей. Тверь

В четверг, 23 января, на автодороге «Тверь - Ржев» водитель МАЗа, сделавший вынужденную остановку недалеко от деревни Шебаршино Старицкого района, получил смертельную травму при замене заднего колеса.

Как сообщает портал Tverigrad, когда он его снял, то на колесе лопнуло стопорное кольцо, которое применяется для фиксации покрышки с камерой на диске. Отломившийся кусок от прочного металлического кольца попал мужчине прямо в шею. Удар был такой силы, что от машины его отбросило на дорогу. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Погибший - житель Пскова.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Тверской области, в ведомстве по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.