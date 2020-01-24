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На площади Победы в Пскове китайская иномарка сбила юношу и дошкольника

На нерегулируемом пешеходном переходе на площади Победы, у дома №53/15 на улице Советской, автомобиль Lifan сбил юношу и дошкольника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском ГИБДД, ДТП произошло в 7.50 24 января.

Источник: pskov.camera

«ДТП произошло, когда пешеходы заканчивали переходить дорогу. За рулем иномарки был мужчина 1961 года рождения. Пострадавшие пешеходы - молодой мужчина 2002 года рождения и мальчик 2016 года рождения, - отметили в инспекции. - По предварительным данным, молодой человек получил ушиб правого плеча, а ребенок - ушиб мягких тканей головы».

Также дорожные полицейские отметили, что мужчину осмотрели на месте и не госпитализировали, а ребенка осмотрели в Детской областной больнице и отпустили. Что касается водителя, то он не находился в состоянии алкогольного опьянения.