Скрывшийся с места смертельного ДТП на трассе Р-23 пскович попался спустя несколько часов. ФОТО

В прошлом году Госавтонадзор осуществил более 650 проверок в Псковской области

Автомобили LADA вновь можно приобрести по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

«Нива» стала самым популярным внедорожником в 2019 году

Фотофакт: В Пскове ограничено движение транспорта на Кузнецкой

11 тысяч постановлений по международным перевозкам выписано Госавтонадзором в Псковской области в 2019 году

Основные предписания в сфере пассажирских перевозок в Псковской области связаны с нарушениями в оформлении документов

Около 160 плановых проверок проведет Госавтонадзор в Псковской области в 2020 году

На пешеходном переходе на площади Победы в Пскове иномарка сбила мужчину

За сутки в Псковской области выявлено несколько пьяных водителей

Житель Тверской области на «Мазде» врезался в фуру на трассе в Пустошкинском районе

В России средняя сумма автокредита превысила 1 млн рублей