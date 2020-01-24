Скрывшийся с места смертельного ДТП на трассе Р-23 пскович попался спустя несколько часов. ФОТО

Дорожные полицейские нашли водителя грузовика, который насмерть сбил пешехода на 413-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель в Опочецком районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».
Источник: группа «ОГИБДД МО МВД России "Опочецкий"», соцсеть «Вконтакте»
В 7.33 24 января на 413-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель водитель насмерть сбил местного жителя 1958 года рождения и скрылся с места ДТП.
«Водителем, совершившим наезд на пешехода, оказался пскович 1989 года рождения», - отметили в отделе.
Источник: группа «ОГИБДД МО МВД России "Опочецкий"», соцсеть «Вконтакте»