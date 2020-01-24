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В Пскове сбили молодого человека на улице Юбилейной

В Пскове на улице Юбилейной сбили пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России города Пскова.

По предварительным данным, 24 января в 20:40 на улице Юбилейной, возле дома № 57а, водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1998 года рождения, при движении через регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора совершил наезд на пешехода, мужчину 1996 года рождения, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход с ушибами, ссадинами лица, кистей и голени доставлен в Псковскую областную больницу.