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АвтоМир / Происшествия / ДТП

На трассе Остров – Пыталово фура съехала в кювет и «прилегла» на жилой дом

25.01.2020 15:42|ПсковКомментариев: 0

На трассе Остров – Пыталово возле деревни Задорожье грузовая фура съехала в кювет и практически свалилась на жилой дом.


Фото: Андрей Белый, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 11:04. Водитель грузовика не справился с управлением и съехал с проезжей части.


Фото: Андрей Белый, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Очевидцы предполагают, что причиной ДТП мог стать гололед. 

Добавим, что до часу дня трасса на этом участке была перекрыта.

Пострадавших нет. Грузовой автомобиль уже вытащили. Сведений о том, что пострадали жилой дом или прилегающий к нему участок, нет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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