На трассе Остров – Пыталово фура съехала в кювет и «прилегла» на жилой дом

На трассе Остров – Пыталово возле деревни Задорожье грузовая фура съехала в кювет и практически свалилась на жилой дом.
Фото: Андрей Белый, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 11:04. Водитель грузовика не справился с управлением и съехал с проезжей части.
Фото: Андрей Белый, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте
Очевидцы предполагают, что причиной ДТП мог стать гололед.
Добавим, что до часу дня трасса на этом участке была перекрыта.
Пострадавших нет. Грузовой автомобиль уже вытащили. Сведений о том, что пострадали жилой дом или прилегающий к нему участок, нет.