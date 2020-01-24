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На трассе Остров – Пыталово фура съехала в кювет и «прилегла» на жилой дом

На трассе Остров – Пыталово возле деревни Задорожье грузовая фура съехала в кювет и практически свалилась на жилой дом.



Фото: Андрей Белый, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 11:04. Водитель грузовика не справился с управлением и съехал с проезжей части.



Фото: Андрей Белый, группа «Жесть по-псковски», ВКонтакте

Очевидцы предполагают, что причиной ДТП мог стать гололед.

Добавим, что до часу дня трасса на этом участке была перекрыта.

Пострадавших нет. Грузовой автомобиль уже вытащили. Сведений о том, что пострадали жилой дом или прилегающий к нему участок, нет.