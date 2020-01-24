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Водитель ВАЗ 21111 погиб при столкновении с двумя грузовиками на трассе Петербург - Псков

Водитель отечественного легкового автомобиля скончался в кювете в Лужском районе Ленинградской области. Как сообщает 47news.ru, съезду с трассы предшествовало столкновение с двумя грузовиками.

По предварительной информации, около половины пятого дня 26 января на 146-м км трассы Петербург - Псков 56-летний водитель ВАЗ 21111 выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с КамАЗом.

После этого отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с другим грузовиком.

В результате ДТП водитель ВАЗ 21111 погиб на месте.

Фото: Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга