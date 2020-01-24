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Нетрезвый житель Печор насмерть сбил пешехода в Псковском районе

26 января около 2.30 на 9-м км автодороги Псков-Изборск в Псковском районе водитель автомашины «Додж Караван», житель Печор 1995 года рождения, совершил наезд на пешехода - жителя деревни Моглино 1990 года рождения, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате наезда пешеход скончался на месте. У водителя в момент ДТП имелись признаки алкогольного опьянения, по данному факту проводится проверка.

25 января в 16.30 на 5-м км автодороги Кятицы-Самолва в Гдовском районе водитель автомашины «Шевроле Нива», мужчина 1968 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил рваную рану кисти, госпитализирован не был. По данному факту проводится проверка.