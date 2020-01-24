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Свидетелей ДТП ищут близкие погибшего пешехода, сбитого в Псковском районе пьяным водителем Dodge

Близкие погибшего пешехода, сбитого около деревни Неелово Псковского района пьяным водителем Dodge Caravan, ищут свидетелей этого ДТП. Чтобы установить очевидцев, в Псковскую Ленту Новостей обратилась Анастасия Олифиренко.

Источник: архив Анастасии Олифиренко

«История неоднозначная для нас, очень хочется найти реальных свидетелей данного инцидента. Может, кто-то ехал в принципе в это время по данной дороге и снял все на регистратор. Любые данные помогут найти правду», - отметила Анастасия Олифиренко.

Напомним, 26 января около 2.30 на 9-м километре автодороги Псков - Изборск в Псковском районе водитель автомашины Dodge Caravan, житель Печор 1995 года рождения, совершил наезд на пешехода - жителя деревни Моглино 1990 года рождения, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении. В результате наезда пешеход скончался на месте. У водителя в момент ДТП имелись признаки алкогольного опьянения.