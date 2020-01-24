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В ДТП на трассе между Псковом и Санкт-Петербургом погибли водители легковушки и фуры

На 83-м километре трассы Р-23 - в Лужском районе Ленинградской области - столкнулись автомобиль Fiat Albea и грузовик Scania с прицепом. Как пишет портал 47news.ru, со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 27 января ДТП произошло около 13.00.

Источник: группа «Подслушано в городе Луга», в соцсети «Вконтакте»

Грузовой автомобиль после аварии съехал в кювет и перевернулся. Уточняется, что за рулем Fiat находился мужчина примерно 65 лет.

Источник: группа «Подслушано в городе Луга», в соцсети «Вконтакте»