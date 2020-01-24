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Неизвестный водитель сбил женщину в Неелово и скрылся с места ДТП

27 января в 7.30 у дома 4в по улице Юбилейной в деревне Неелово-1 Псковского района неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на женщину 1958 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход получила ушибы и госпитализирована не была.

Полиция просит свидетелей данного ДТП, а также всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться по телефону «02» или в ближайшее отделение полиции.