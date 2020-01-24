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Автобус столкнулся с грузовиком в Усвятском районе

ДТП произошло сегодня, 28 января, около 8 часов утра в Усвятском районе вблизи деревни Церковище. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, по предварительной информации, грузовой автомобиль «Хендай» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом «ПАЗ».

Автобус перевозил 24 работников Великолукского мясокомбината.

В ведомстве пояснили, что, предварительно, в ДТП пострадали 3 человека - водитель «Хендай» и 2 пассажира «ПАЗа». Они доставлены в медицинское учреждение.

Характеры травм пострадавших уточняются, но их жизни ничего не угрожает.