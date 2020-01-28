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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Девочку сбили на пересечении улиц Пароменской и Максима Горького

29.01.2020 10:36|ПсковКомментариев: 0

Подросток пострадал в ДТП на пересечении улиц Пароменской и Максима Горького в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, сегодня утром, 29 января, 48-летний водитель за рулем «ВАЗ-21150» совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лица, вся необходимая медицинская помощь ей оказана.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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