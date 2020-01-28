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Нетрезвого бомжа сбил водитель микроавтобуса из Беларуси на территории АЗС в Пскове

29 января около 20.20 у дома 21 по Ленинградскому шоссе в Пскове уроженец Республики Беларусь 1962 года рождения за рулем микроавтобуса «Мерседес Спринтер» совершил наезд на пешехода - мужчину без определенного места жительства 1972 года рождения, который двигался по территории АЗС.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате пешеход госпитализирован с переломами позвоночника.

Установлено, что в момент ДТП водитель был трезв, а пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.