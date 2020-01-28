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АвтоМир / Происшествия / ДТП

С начала года в Пскове зарегистрировано 14 наездов на пешеходов

30.01.2020 16:16|ПсковКомментариев: 0

С начала 2020 года на территории Пскова зарегистрировано 14 наездов на пешеходов, из них 9 наездов произошли на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД Пскова.

Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств, а также пешеходам основные требования при проезде и пересечении пешеходных переходов.

В соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

Пешеходам следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил - запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам воздержаться от использования сотовых телефонов и других электронных гаджетов при переходе проезжей части, при движении в близи дороги. Кроме того, следует помнить о том, что в холодную погоду многие надевают капюшоны, которые также ограничивают обзор. Поэтому, подходя к проезжей части, закончите разговор до того, как ступить на дорогу, отключите музыку, отвлекитесь от переписки, и внимательно осмотритесь по сторонам.

Также Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне населенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода.

Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей и они всегда были видны водителю.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от местности, времени суток и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

С 18 марта 2018 в соответствии с пунктом 2.3.4 ПДД РФ в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель либо пешеходы должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязывает его использовать светоотражающие элементы. Отсутствие световозвращательных элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером - 500 рублей, в соответствии с ч.1 ст.12.29 КоАП РФ.

Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, согласно ст. 12.18 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Только с начала года инспекторами ДПС ГИБДД города Пскова привлечено к ответственности около 160 пеших участников движения за нарушения требований ПДД РФ, а также около 24 водителя, проигнорировавших правила предоставления преимущества пешеходам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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