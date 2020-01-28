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На перекрестке Октябрьского и Комсомольской в Великих Луках «сложившаяся» фура чуть не сбила светофор

В Великих Луках на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Комсомольской занесло грузовик. Со слов очевидцев, фура чуть не сбила расположенный на перекрестке светофор. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло днем 30 января.

Группа «Подслушано Великие Луки», соцсеть «ВКонтакте»

По данным управления, в результате такого маневра никто из жителей не пострадал.

Также в ведомстве добавили, что 30 января в Великих Луках, до вечера, произошло 5 ДТП, но пострадавших - нет: все обошлось лишь материальным ущербом.