На трассе Петербург - Невель легковушка насмерть сбила пешехода

Установлено, что ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области произошло по вине водителя

В Тверской области погиб водитель из Пскова, менявший колесо грузовика

Закон о регистрации автомобилей оказался на грани провала

Нетрезвого пешехода сбил водитель «БМВ» на Северном обходе в Псковском районе

«Лежачие полицейские» будут установлены на улице 23-го июля в Пскове

Полиция задержала водителя, который совершил смертельный наезд на пешехода на улице Инженерной в Пскове

При реконструкции Набережной реки Великой учтут пожелание отделить тротуар от дороги

ДТП с грузовиком и иномаркой затруднило движение по Леона Поземского в Пскове

В ДТП на Советской в Пскове подросток получил перелом

Городские власти рассказали о причинах ликвидации пешеходного перехода на улице Коммунальной в Пскове

Электронные аукционы по продаже «красивых» номеров могут запустить с 2021 года