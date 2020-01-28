На трассе Петербург - Невель легковушка насмерть сбила пешехода

На 422-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель машина Citroen насмерть сбила пешехода. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий», 31 января ДТП произошло в 18.10.
Источник: группа «ОГИБДД МО МВД России "Опочецкий"», соцсеть «ВКонтакте»
«За рулем находился мужчина 1969 года рождения. Совершил наезд на неустановленного пешехода, двигающегося по проезжей части. Пешеход скончался на месте», - отметили в отделе.
Также полицейские добавили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.