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При столкновении двух иномарок на трассе Петербург - Псков погибли оба водителя. ФОТО

На 137-м километре дороги Санкт-Петербург - Псков, в Лужкском районе, столкнулись Land Rover и SsangYong. Как пишет портал online47.ru, 1 февраля авария произошла около 7.00.

За рулём Land Rover находился молодой человек 1981 года рождения, а автомобилем SsangYong управлял мужчина - 1955 года рождения. Оба водителя погибли на месте.

Что стало причиной трагического дорожно-транспортного происшествия - сейчас изучают дознаватели. Однако, со слов свидетелей: «Транспорта не было, прямой участок, сухой асфальт. Не понятно даже, кто в каком направлении ехал. Странное ДТП».

Фото: группа «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», соцсеть «ВКонтакте»