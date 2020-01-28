АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковская полиция: Пешеходы все чаще становятся жертвами ДТП

Пешеходы все чаще становятся жертвами ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«С начала 2020 года на территории областного центра зарегистрировано 14 наездов на пешеходов, из них 9 - произошли на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. В этой связи Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств, а также пешеходам основные требования при проезде и пересечении пешеходных переходов», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора.

Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.

В то же время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных требований - запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют пешеходам воздержаться от использования сотовых телефонов и других электронных гаджетов при переходе проезжей части, при движении вблизи дороги.

Кроме того, следует помнить о том, что в холодную погоду многие пешеходы надевают капюшоны, которые также ограничивают обзор. Поэтому, подходя к проезжей части, закончите телефонный разговор до того, как ступить на дорогу, отключите музыку, отвлекитесь от переписки и внимательно посмотрите по сторонам.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне населенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления. В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости могут чувствовать себя в безопасности. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем, привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заметить пешехода. Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде, рюкзакам, сумкам так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал свет фар автомобилей.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение детьми световозвращающих элементов независимо от местности, времени суток и сезона, особенно в непогоду.

В ведомстве напомнили, что с 18 марта 2018 в соответствии с пунктом 2.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации в случае вынужденной остановки транспортного средства или дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине водитель либо пешеходы должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующего требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Обращаем внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что тоже обязывает его использовать светоотражающие элементы.

Отсутствие световозвращающих элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером 500 рублей в соответствии с ч.1 ст.12.29 КоАП Российской Федерации. Стоит отметить, что невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, согласно ст. 12.18 КоАП Российской Федерации влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Только с начала года инспекторами ДПС ГИБДД города Пскова привлечено к ответственности около 160 пеших участников движения за нарушения требований Правил дорожного движения, а также 24 водителя, проигнорировавших требования по предоставлению преимущества пешеходам.

«Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках. Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, чтобы ваши дети всегда использовали элементы со световозвращающим покрытием. Уважаемые водители! Помните, что пешеходный переход - это место повышенной опасности. При приближении к нему водителю следует заранее снизить скорость, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих движение по переходу», - заключили в управлении.