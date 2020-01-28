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Пьяный молодой человек без водительского удостоверения стал причиной ДТП на улице Советской в Пскове

ДТП с пострадавшими произошло 1 февраля в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 1 февраля около 21.40 у дома № 31 по улице Советской в Пскове водитель «ВАЗ-2115», мужчина 1999 года рождения, житель Псковского района деревни Похвальщина, в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, совершил столкновение с «Ауди-100» под управлением мужчины-псковича 1989 года рождения. В результате ДТП водитель «Ауди» получил ссадины лобной области и травмы головы, не госпитализирован.



Также 1 февраля около 17.40 на 10 км дороги Псков -Большая Дуга-Стороп Псковского района водитель «Рено Кангу», мужчина 1989 года рождения, проживающий в деревне Долгорепицы, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП водитель получил ссадины и травмы головы.



31 января в 17.55 на 9 км дороги Великие Луки-Усвяты водитель «Ауди-100», мужчина 1957 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель получил травмы и раны головы.

По всем фактам ДТП полицией проводится проверка.