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Вылетевшая из автомобиля девушка попала под колеса фуры и погибла на трассе в Великолукском районе

В 9.10 6 февраля на 9 км автодороги Великие Луки-Невель водитель автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением. После завершения обгона транспортное средство съехало в левый кювет и совершила наезд на дерево, после чего автомобиль опрокинулся. За рулем «Лады» оказалась девушка 1988 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Великие Луки.

Девушка за рулем была не пристегнута ремнем безопасности, поэтому при аварии ее выбросило из салона автомобиля под колеса движущегося сзади автомобиля «Ивеко» с полуприцепом. Девушка погибла на месте ДТП.