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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗа врезался в «Ниссан» в Великолукском районе

07.02.2020 08:44|ПсковКомментариев: 0

6 февраля в 17.40 на 301-м км дороги Шимск - Великие Луки в Великолукском районе водитель автомашины ВАЗ-21093, мужчина 1996 года рождения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Ниссан Джук» под управлением девушки 1989 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель ВАЗа получил перелом лодыжки, рваную рану лба, не госпитализирован.

Девушка получила травмы головы, не госпитализирована. В момент ДТП оба водителя были трезвы.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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