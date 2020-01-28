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С начала года в Псковской области в ДТП с участием пешеходов погибли 10 человек

На дорогах Псковской области зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в регионе с начала года зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых 10 человек погибли и 24 - получили травмы различной степени тяжести.

Основной причиной несчастных случаев стало передвижение пешеходов вдоль проезжей части дороги вне населенных пунктов без световозвращающих элементов, что и привело к смертельным последствиям.

Причем, 70% от всех дорожных аварий произошли по вине водителей транспортных средств. В этой связи Госавтоинспекция напоминает, что водителям необходимо быть особенно внимательными при управлении автомобилями, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Важно также быть предельно внимательными и на загородных трассах.

В свою очередь, пешеходам необходимо позаботиться о собственной безопасности на дороге, строго соблюдать требования правил дорожного движения, использовать световозвращающие элементы.