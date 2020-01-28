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Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на Крестовском шоссе в Пскове

8 февраля около 18.45 у дома 41 по Крестовскому шоссе в городе Пскове водитель автомашины «Опель Вектра» в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с «Ладой Калиной» под управлением женщины 1979 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате столкновения «Лада Калина» совершила наезд на «Рено Логан» под управлением псковича 1961 года рождения.

Пассажирка «Калины» 1983 года рождения получила ушиб позвоночника, а молодая женщина 1990 года рождения - ушиб головы. Пассажир «Рено» - женщина 1964 года рождения - получила ушиб позвоночника. Госпитализация участникам аварии не потребовалась.

По данному факту проводится проверка.