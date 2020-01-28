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Женщина за рулем «Ниссана» сбила пешехода на улице Советской в Пскове

10 февраля около 16.30 у дома 51 по улице Советской в Пскове водитель автомашины «Ниссан Тиида», автоледи 1987 года рождения, совершила наезд на женщину-пешехода, 1972 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате пешеход получила ушиб ноги и перелом кости голени. Не госпитализирована. Проводится проверка.

10 февраля около 16.50 на 7-м км дороги Псков - Изборск Псковского района водитель автомашины «Шкода Рапид», житель деревни Уграда 1956 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со «Шкодой Рапид» под управлением жителя Тямши 1966 года рождения. В результате водитель второго автомобиля получил ушиб лица, а его пассажирка 1968 года рождения - ушибленную рану лба. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Оба водителя в момент ДТП были трезвы. По данному факту проводится проверка