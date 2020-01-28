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Владимир Папорт: Пешеход должен убедиться в безопасности пешеходного перехода, а не кидаться под машину

В Пскове с начала 2020 года наблюдается снижение дорожно-транспортного травматизма, однако увеличилась тяжесть последствий от аварий. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове начальник управления ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт.

По его словам, в 2019 году на дорогах Пскова погибло 9 человек (в 2018 — всего три). Меньше зарегистрировано раненых в ДТП, зарегистрированных случаев ДТП с участием пьяных водителей, хотя их выявлено на дорогах Пскова больше. Больше выявлено водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде, добавил гость студии.

Объясняя причины увеличения тяжести последствий от дорожных происшествий, Владимир Папорт отметил, что зачастую пешеходы сами безответственно себя ведут, пренебрегая собственной жизнью. Так, молодой человек, насмерть сбитый в марте прошлого года у АЗС напротив дома по Рижскому проспекту, 65, в районе трех часов ночи переходил через дорогу вне пешеходного перехода, был одет во все темное и к тому же не имел при себе никаких светооражающих элементов. Такая же ситуация имела место и 20 декабря прошлого года, когда на шоссе Санкт-Петербург — Невель, недалеко от Поклонной Горки, погибла женщина.

Водители, по словам Владимира Папорта, стали более культурными и вежливыми по отношению к пешеходам, чего не скажешь о пешеходах. «Они стали более уверенно переходить через дорогу. Но пешеход должен убедиться в безопасности перехода, а не кидаться под машину», - напомнил начальник городского ГИБДД.