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Нетрезвый водитель «Фольксвагена» врезался в дерево в Красногородском районе

11 февраля около 18.10 на 9-м км автодороги Красногородск - Мозули в Красногородском районе житель Красногородска 1988 года рождения за рулем автомашины «Фольксваген Пассат» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, где врезался в дерево.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель получил травмы головы, перелом ключицы, рваные раны головы, но от госпитализации отказался.

Установлено, что мужчина в момент ДТП был нетрезв. По данному факту проводится проверка.