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В Великих Луках водитель «Ниссана» съехал в кювет и погиб

Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 12 февраля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в Великих Луках у дома на улице Силина около 12.00 водитель автомобиля «Ниссан», мужчина 1955 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель погиб. По факту ДТП проводится проверка.

12 февраля около 20.00 на 32-м км дороги Опочка-Дубровка в Себежском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля «Фольксваген» 1977 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАзом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы, госпитализирован.

По факту ДТП ведется проверка.