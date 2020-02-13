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Женщина госпитализирована в больницу с травмами после столкновения иномарок на Юбилейной в Пскове

ДТП произошло в Пскове на улице Юбилейной вечером 14 февраля.

Фото здесь и далее пользователя Джек Лондон из группы ВКонтакте «Жесть по-псковски»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, женщина 1979 года рождения за рулем автомобиля «Хендай Гетц», двигаясь по улице Красноармейской, поворачивала на улицу Юбилейную. В это же время по улице Юбилейной со стороны Мирной в прямом направлении двигался автомобиль «БМВ» под управлением мужчины 1992 года рождения.

В результате столкновения автомобилей пострадала пассажирка «Хендай» - женщина 1968 года рождения.

Она получила закрытый перелом ребра, ушиб левой почки, госпитализирована в городскую больницу.

Отметим, что оба водителя на момент ДТП были трезвы.