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Дети и взрослые пострадали в результате ДТП с 4 автомобилями в Подборовье. ФОТО

Сегодня, 15 февраля, вблизи деревни Подборовье произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, водитель «Мицубиси» столкнулся с тремя стоящими впереди автомобилями.

В результате ДТП, по предварительной информации, пострадало пять человек, трое из которых дети. Они получили различные травмы, но их жизни ничего не угрожает. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы в медучреждения.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.

По предварительной информации, водитель «Мицубиси» находился в состоянии алкогольного опьянения.