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В Дновском районе пьяный водитель на Mercedes влетел в мотоблок

У дома №1 по улице Заводской в Дно Mercedes Е240 врезался в мотоблок. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 15 февраля, около 19.10.

«Водитель 1984 года рождения не обеспечил дистанцию до мотоблока «Нева», движущегося впереди в попутном направлении, и столкнулся с последним, - отметили в пресс-службе. - По предварительным данным, мужчин получил ушибы нижних конечностей, поверхностные травмы. Возможно, перелом лодыжки. Не госпитализирован».

Также в управлении добавили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. За это - уже был подвергнут административному наказанию.