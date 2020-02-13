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Очевидцы: У перекрестка Рижского и Юбилейной иномарка сбила псковича, пытавшегося избежать драки

У дома №53 по Рижскому проспекту в Пскове, рядом с перекрестком с улицей Юбилейной, Mercedes Vito сбил пешехода. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском ОГИБДД, ДТП произошло около 18.15 16 февраля.

«Автомобиль, за рулем которого был мужчина 1987 года рождения, сбил пешехода 1996 года рождения, когда последний перебегал проезжую часть через пешеходный переход, - отметили в пресс-службе. - Водитель - трезв. По предварительным данным, пешеход получил ушиб правого бедра - доставлен в городскую больницу».

Со слов очевидцев, пскович выскочил на дорогу неожиданно, поскольку у него произошел конфликт с другим пешеходом: машина сбила его, когда он убегал от обидчика.