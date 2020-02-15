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Нетрезвый водитель УАЗа устроил ДТП на дороге Псков - Гдов

16 февраля в 20.20 на 19-м км автодороги Псков - Гдов в Псковском районе водитель автомашины УАЗ, мужчина 1961 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, совершил столкновение с автомобилем Datsun on-DO под управлением женщины 1976 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате водитель УАЗа получил ушибы головы и грудной клетки, не госпитализирован.

Автоледи получила рану руки, не госпитализирована, трезва. Проводится проверка.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте