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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Нетрезвый пешеход попал в ДТП на трассе в Себежском районе

21.02.2020 08:50|ПсковКомментариев: 0

20 февраля около 19.10 на 588-м км трассы Москва - Балтия на территории Себежского района водитель автомашины «Лада Гранта», мужчина 1956 года рождения,  совершил наезд на пешехода, мужчину 1980 года рождения, который находился на проезжей части.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пешеход госпитализирован с переломами ребер, ушибами грудной клетки, ушибами головы.

Установлено, что пешеход был в состоянии алкогольного опьянения, водитель в момент ДТП был трезв. Проводится проверка.

Теги: #ДТП #Себежский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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