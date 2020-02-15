Ночью автомобиль сбил женщину у кафе в Пскове

Сегодня в 1.11 на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского, рядом с одним из кафе Пскова произошло ДТП. Автомобиль «Мазда» сбил пешехода. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, светофор работал в режиме желтого мигания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России Псковской области.
Псковичка отказалась от оказания медицинской помощи, автомобиль получил технические повреждения.
Как сообщают очевидцы ДТП, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.