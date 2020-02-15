Ночью автомобиль сбил женщину у кафе в Пскове

Схема движения транспорта изменится в Дедовичском районе из-за ремонта моста

24-летний лихач на «Приоре» врезался в дерево в Великолукском районе. ФОТО

В Дновском районе пьяный водитель на Mercedes влетел в мотоблок

Очевидцы: У перекрестка Рижского и Юбилейной иномарка сбила псковича, пытавшегося избежать драки

В ночь на воскресенье закроют участок улицы Поземского в Пскове

Женщина госпитализирована в больницу с травмами после столкновения иномарок на Юбилейной в Пскове

Пьяного псковича за рулем «Волги» задержала полиция

Дети и взрослые пострадали в результате ДТП с 4 автомобилями в Подборовье. ФОТО

Из-за ДТП на Троицком мосту в Пскове образовалась пробка

В ДТП на трассе в Пустошкинском районе погибли закарпатцы

Подрядчик приступил к очистке полосы отвода на подъезде к станции Черняковицы

Три автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове