АвтоМир / Происшествия / ДТП

Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове

Около 23 часов, 21 февраля, в дежурную часть УМВД России по городу Пскову поступило анонимное сообщение о том, что у дома 7/31 по улице Максима Горького в Пскове произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, столкнулись автомобили «Рено» и «Ваз-2115».

Фото из группы «Жесть по-Псковски».

Между водителями разгорелся конфликт, в результате которого один из мужчин достал предмет похожий на пистолет. Сотрудники ППС УМВД России по городу Пскову незамедлительно отреагировали на поступившую информацию и прибыли на место происшествия.



Полицейские обезвредили и задержали дебошира, им оказался пскович 1985 года рождения. У мужчины обнаружен и изъят травматический пистолет.



В результате самого ДТП никто не пострадал, автомобили подучили технические повреждения.