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Трое детей пострадали в ДТП в Гдовском районе

Женщина и пятеро несовершеннолетних детей попали в ДТП в Гдовском районе сегодня утром. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 24 февраля около 8.25 в деревне Бешкино женщина за рулем автомобиля «Мицубиси», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в кювет.

Вместе с ней в салоне автомобиля находились четверо детей и племянница. В результате ДТП пострадало трое детей — мальчики 2004, 2009 и 2018 года рождения, которых госпитализировали в районную больницу. Их жизнь вне опасности.

Ребенок 2004 года рождения получил перелом ключицы, у остальных ссадины, ушибы и кровоподтеки. Остальные дети и женщина не пострадали. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции и ГИБДД.